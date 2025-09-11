Председатель СФ отметила, что по инициативе президента Владимира Путина в России выстроена единая система поддержки семей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сфера демографии в России должна быть полем для внедрения передовых подходов и инструментов. Об этом она заявила в рамках пленарного заседания "Демография 2.0. Перезагрузка" VI Форума социальных инноваций регионов.

"Центральной социальной задачей XXI века для России, как и для большинства развитых стран мира, является улучшение демографической ситуации. <…> Я уверена, что именно сфера демографии должна быть полем для внедрения самых передовых подходов, практик, инструментов - всего того, что мы называем социальными инновациями (продукты и сервисы для повышения качества жизни людей - прим. ТАСС)", - сказала она.

Председатель СФ отметила, что по инициативе президента Владимира Путина в России выстроена единая система поддержки семей - от беременности матери до начала взрослой жизни ребенка. "Ничего подобного нет ни в одной стране мира", - подчеркнула Матвиенко.

Она также напомнила, что за последние восемь лет так называемый детский бюджет России вырос более чем в три раза: работают программы маткапитала, семейной ипотеки, обеспечение школьников бесплатным питанием и так далее.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 11 по 13 сентября. На мероприятии представлены в том числе передовые технологии в здравоохранении, а также инновационные решения в социальной сфере.