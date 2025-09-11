Собянин: снижение рождаемости в Москве вдвое меньше, чем по стране

Мэр столицы подчеркнул, что Москва, в отличие от многих мировых мегаполисов, имеет растущий коэффициент рождаемости

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Снижение рождаемости в Москве за последние 8 лет в два раза меньше, чем по России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании VI Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы отрицательные демографические тренды, который мы видим, были не такими жесткими. Кстати, снижение рождаемости в Москве за последние 8 лет, когда мы видим, начался такой спад, в два раза меньше, чем по стране. Но, тем не менее, мы понимаем всю сложность этой задачи, всю проблематику, важность этой задачи. Конечно, с помощью наших коллег из правительства Российской Федерации, всей команды, будем решать эту задачу так, чтобы количество жителей Москвы, нашей страны, не убывало, а прибавлялось", - сказал Собянин.

Собянин подчеркнул, что Москва, в отличие от многих мировых мегаполисов, имеет растущий коэффициент рождаемости.

"Мы посмотрели, что происходит в мировых городах, <...> таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур <...>, ряд других городов. Везде суммарный коэффициент рождаемости падает, падает очень быстро. А в Москве этот коэффициент не падает, а растет. По этому показателю сегодня Москва выше среднего уровня по России, находится на 30 месте", - сказал мэр.

Он пояснил, что опережают столицу по этому показателю Кавказские республики, которые славятся своей многодетностью, северные регионы, такие как Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий округ, где возрастная группа молодых людей очень большая. Мэр добавил, что число детей в многодетных семьях в столице выросло на 120%.