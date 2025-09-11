В них будут учиться будущие специалисты в области радиационной безопасности, автоматизации производств и управления реактором

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Три новых научно-образовательных пространства с лабораториями, образовательными тренажерами и специальным оборудованием для студентов открыли в Томском политехническом университете (ТПУ, опорный вуз "Росатома") при поддержке "Росатома". В них будут учиться будущие специалисты в области радиационной безопасности, автоматизации производств и управления реактором, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Новые аудитории - это серьезная поддержка для студентов: теперь они изучают предмет не только в теории, но и получают настоящую практику. Все это стало возможным благодаря широкой программе сотрудничества между Росатомом и ТПУ. Это вклад в будущее, задел для подготовки специалистов, которые будут обеспечивать развитие атомной промышленности", - сказал на открытии генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков.

Открытие приурочено к 75-летию физико-технического образования в вузе. Пространства общей площадью 278 кв. м находятся в десятом учебном корпусе. Для трех новых аудиторий был разработан новый дизайн-проект, полностью заменены полы, потолки, окна и двери, установлены новые системы вентиляции, кондиционирования и отопления. Общий объем финансирования со стороны концерна "Росэнергоатом" составил порядка 50 млн рублей.

Капитальный ремонт одной из аудиторий позволил расширить ее функционал. Теперь здесь можно не только проводить учебные занятия, но и семинары, конференции и другие мероприятия. Для нейтронно-физической лаборатории было закуплено новое оборудование для измерения нейтронных полей в различных геометриях и радиометрическое оборудование, а также компьютерный класс. В классе установлен современный аналитический тренажер энергоблока ВВЭР-1200, разработанный АО "Инженерно-технический центр "ДЖЭТ" (дочернее предприятие АО "Росатом сервис"). Это программно-технический моделирующий комплекс на основе модели шестого блока Нововоронежской АЭС - первого в стране с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1200.

Вторая аудитория будет использоваться в качестве научно-образовательной лаборатории в области радиационной безопасности объектов использования атомной энергии. Там будут проходить занятия у дозиметристов, специалистов в области радиационной безопасности человека и окружающей среды. Специально для этого концерном приобретено современное аналитическое оборудование - дозиметрическое и спектрометрическое. Оно может быть использовано не только для образовательных целей, но и для научных изысканий молодых ученых, в первую очередь, магистрантов и аспирантов, в области радиационной безопасности, нейтронной физики, взаимодействия частиц с веществом.

Третья обновленная аудитория будет использоваться, в первую очередь, для проведения занятий у студентов, обучающихся по направлению "Электроника и автоматика физических установок". Специально для этого в помещении установлен современный образовательный стенд, позволяющий проводить настройку контрольно-измерительных приборов и аппаратов.

О физтехе

Физико-технический факультет в Томском политехническом институте (ныне ТПУ) был открыт 1 сентября 1950 года - эта дата считается началом становления физико-технического образования за Уралом.

"Выпускники томского физтеха - это элита атомной отрасли страны. Это всегда был особый факультет со своими традициями, невероятными преподавателями и сильнейшим чувством принадлежности к сообществу. Ценно, что наши выпускники не только поддерживают друг друга в работе и в жизни, но и возвращаются в альма-матер в разном статусе. И для всех этот учебный корпус - знаковое место. Мы благодарны госкорпорации, концерну за планомерный и весомый вклад в развитие инфраструктуры физтеха и ТПУ. Потому что среда, где создаются новые кадры, безусловно должна быть комфортной, современной и способствующей развитию лучших качеств в студентах", - сказал и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.