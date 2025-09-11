Мэр столицы подчеркнул, что за последние десятилетия в городе кратно уменьшились грабежи, насильственные преступления, угоны машин, а также преступность в общественных местах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва занимает лидирующую позицию в вопросе безопасности граждан по сравнению с любым европейским городом. Об этом в ходе пленарного заседания "Демография 2.0. Перезагрузка" VI Форума социальных инноваций регионов заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С точки зрения безопасности Москва уже давно вышла на более высокие позиции по сравнению с любым европейским городом. За последние десятилетия у нас кратно уменьшились грабежи, насильственные преступления, угоны машин. Значительно уменьшилась преступность в общественных местах", - рассказал Собянин.

По словам мэра, Москва является одним из самых безопасных городов мира."По улицам Москвы можно спокойно гулять, хоть в центре, хоть на окраине", - добавил мэр.

Тем самым Собянин развеял миф о том, что мегаполисы, в том числе и Москва, являются "концентрацией преступников".