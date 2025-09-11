Председатель СФ заявила, что своевременная медицинская помощь мужчинам часто спасает семьи, которые хотят детей, но не могут их завести

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России должен осуществляться контроль за репродуктивным здоровьем не только женщин, но и мужчин. Об этом она заявила в рамках пленарного заседания "Демография 2.0. Перезагрузка" VI Форума социальных инноваций регионов.

"Контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин. Нужны, если хотите, мужские консультации. Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье (в клинику - прим. ТАСС), где написано "женская консультация", он не пойдет. Есть практика уже в Москве, я ее изучала, и в других регионах, когда стоит здание, одна половина - написано "женская консультация" - отдельный вход, другая половина - "мужская консультация", для мужчин отдельный вход", - сказала она.

Матвиенко отметила, что своевременная медицинская помощь не только женщинам, но и мужчинам, часто спасает семьи, которые хотят детей, но по тем или иным причинам не могут их завести.