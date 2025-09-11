В Уфе появится новый реабилитационный центр для взрослых людей с инвалидностью

Строительство центра рассчитано на три года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Реабилитационный центр для взрослых людей с инвалидностью, в том числе для реабилитации участников и ветеранов СВО, построят в Уфе. Предварительно, строительство центра рассчитано на три года, сообщила ТАСС на шестом форуме социальных инноваций регионов министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.

Соответствующее соглашение на форуме подписали Иванова и директор АНО "Территория сильных людей" Евгений Куйбышев.

"Мы подписали соглашение с АНО "Территория сильных людей" - это результат очень долгого пути. Мы <…> планируем построить в Республике Башкортостан реабилитационный центр. Мы говорим сейчас для участников СВО, потому что это наиболее актуальная категория, но, на самом деле, он будет для всех взрослых инвалидов. <…> У нас до сих пор не было таких серьезных, крупных реабилитационных центров именно для взрослых. <…> Мы планируем, что через три года должны уже открыть его", - сказала она.

Иванова отметила, что центр будет включать медицинский и спортивный блоки, а также гостиницу. Площадка под строительство центра уже выбрана, по словам министра, он будет построен в центральной части города, а его площадь составит порядка 17,5 тыс. кв. м. Иванова также подчеркнула, что центр сможет принимать до 5 тыс. человек в год.

Кроме того, министр сообщила, что центр будет создан за счет средств частного инвестора. "Мы долго к этому шли, задача стояла именно за счет средств частного инвестора организовать реабилитационный центр для взрослых в Республике Башкортостан. <…> И мы заключили соглашение именно с "Территорией сильных людей" - сейчас их роль будет как раз заключаться в поиске людей, которые вложат средства в создание центра. Исполнителем будет сеть клиник "Медстандарт" - это уже признанная медицинская организация, которая занимается проблемами неврологии", - добавила Иванова.