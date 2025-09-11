Путин направил приветствие участникам форума "Демография 2.0. Перезагрузка"

Президент отметил вклад форума в поддержку рождаемости в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям шестого Форума социальных инноваций регионов "Демография 2.0. Перезагрузка", отметив его вклад в повышение рождаемости в стране.

"Ваш форум по праву считается одной из ключевых, авторитетных площадок для демонстрации передовых достижений российских регионов в социальной сфере, обмена позитивным опытом и практиками <...>. В центре повестки нынешнего форума - широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой. Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой, многодетной семьи - приоритетная общенациональная задача", - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, "созидательная, консолидирующая" миссия дискуссий и встреч, проходящих на полях форума, помогает реализовать многие инициативы во всех регионах РФ и приносит конкретные результаты.

"И в этой востребованной работе необходимо в полной мере использовать потенциал государства, некоммерческих организаций, бизнеса, средств массовой информации, волонтерского движения", - сказал Путин.

Президент убежден, что форум пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а предложенные инициативы помогут решить актуальные проблемы, а также выступят основой для востребованных законодательных инициатив.

Шестой Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в "Зарядье" с 11 по 13 сентября. На мероприятии будут представлены передовые технологии в здравоохранении, а также инновационные решения в социальной сфере. Ключевое событие форума - пленарное заседание "Демография 2.0. Перезагрузка" с участием председателя СФ Валентины Матвиенко и мэра Москвы Сергея Собянина.