Среди них фотографии, личные записи и свидетельства для формирования фондов

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 100 участников специальной военной операции (СВО) передали документы в Госархив ЛНР, среди них фотографии, личные записи и свидетельства для формирования фондов. Об этом в ходе круглого стола "Формирование исторической памяти как основы патриотического воспитания личности" сообщил директор Госархива ЛНР, ветеран СВО Сергей Моисеенко, передает корреспондент ТАСС.

"На сегодняшний день более 100 человек уже передали нам документы. Созданы коллекции участников СВО. Мною лично было передано 17 единиц. То есть уже начало положено. Герои-луганчане выступают на всех важных направлениях. Они принимали участие в освобождении таких городов, как Мариуполь, Попасная, Работино. Ну то есть это обычные люди, обычные парни, которые вершат сейчас историю на поле боя", - сказал Моисеенко.

Он отметил, что в работе по сбору архивных данных помощь оказывают органы власти региона, командование соединений и частей ВС РФ. "Самое важное все-таки это увековечение памяти о ходе специальной военной операции, понимании целей и задач, причин ее проведения, которые поставлены президентом перед армией и обществом", - подчеркнул директор Госархива.

В настоящее время, по его словам, идет подготовка социальных видеороликов, призывающих участников и ветеранов СВО помочь в формировании фондов, а также рассказывающих о героях специальной военной операции. "Мы хотим провести широкую разъяснительную кампанию в СМИ, чтобы люди понимали, что им звонят не мошенники, а работники архивной службы. Кроме того, сталкиваемся и с тем, что семьи погибших неохотно идут на контакт. Родители, жены, не могут пережить эту боль для них. То есть сейчас они еще не готовы предоставить эти документы. Ну, думаю, что со временем у нас все получится", - рассказал Моисеенко.

Член Совета Федерации РФ от ЛНР Ольга Бас, принявшая участие в круглом столе, поддержала инициативу архивистов. "Тема, которую сегодня поднял руководитель архивной службы заслуживает особого внимания. <…> Все люди будут знать, что это не мошенники им звонят. А что формируется определенный архивный массив СВО, что это будет потом использовано в целях доказательства нашей правды того, зачем мы сейчас воюем и для какой цели", - отметила Бас.

В работе круглого стола принял участие заместитель руководителя Федерального архивного агентства Сергей Костоглод, представители архивов Липецкой и Калужской областей, студенты Луганского госуниверситета имени В. И. Даля.