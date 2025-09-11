Состоятельная публика сегодня снимает элитные квартиры в Москве в среднем за 300 тыс. рублей в месяц, а самое дорогое жилье оценивается в 9 млн рублей в месяц. Как выглядят столичные квартиры экстра-класса, кто их арендует и почему ценник на них только растет, ТАСС рассказали эксперты

Дороже денег

Самое дорогое жилье, которое в сентябре предлагается в аренду в Москве, — таунхаус в Хамовниках за 9 млн рублей в месяц, рассказала ТАСС генеральный директор агентства "Intermark Аренда" Елена Куликова. В резиденции площадью 550 кв. м шесть комнат, в том числе две мастер-спальни со своими гардеробными и ванными, гостиная, где запроектирована винная комната. У таунхауса есть свое патио, а также три отдельных входа — для собственников, членов семьи и персонала.

Еще один представитель "тяжелого люкса" — многокомнатная квартира площадью 439,5 кв. м на Остоженке, которая экспонируется за 3,9 млн рублей в месяц. Квартира оборудована мебелью из Италии, в ней четыре спальни — каждая со своим санузлом и просторной гардеробной, есть отдельная кухня для персонала. Также в топ-3 самых дорогих предложений вошел двухуровневый пентхаус площадью 433 кв. м на Большой Татарской улице за 3,7 млн рублей в месяц. Среди его изюминок — две террасы, пять ванных комнат, сауна с панорамным видом на город, два дровяных камина.

Элитное жилье в Москве сейчас сдается в среднем за 300 тыс. рублей в месяц, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пояснила Куликова. По ее словам, до конца года цены расти не будут. "В настоящее время с рынка уходят объекты с высокими бюджетами, после чего ставки стабилизируются. Падения мы также не ожидаем, однако на объекты с завышенными ценами, которые "тянут" статистику вверх, будет коррекция. Можно ждать либо выравнивания цен на рынке, либо незначительного снижения за счет переоцененного жилья", — прогнозирует эксперт.

Когда остынет аренда?

Предложение высокобюджетных квартир для аренды в Москве сократилось на 15% год к году, на 10–15% — к началу делового сезона и на 7% — за январь — июнь 2025 года, рассказал в беседе с ТАСС владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов. Аренда такого жилья более всего востребована в районах Хамовники, Арбат и Якиманка, где самые высокие ставки. Елена Куликова сказала ТАСС, что по 14% сделок пришлось на локации Ленинский проспект и Арбат — Кропоткинская, 11% — на Краснопресненскую и 10% — на Тверскую — Кремль.

С началом нового делового сезона арендаторы стали активнее, и за август число высокобюджетных сделок в столице выросло на 20%, говорит Куликова. "В августе, год к году, мы видим также рост спроса на 14%", — добавила она. Садыгов, в свою очередь, отмечает увеличение спроса на аренду в высоком сегменте столичной недвижимости на уровне 10–15% по сравнению с 2024 годом.

Среди причин он указывает рост количества потенциальных покупателей из регионов, которые перевозят бизнес и семьи, а также перенос покупок квартир из-за высоких процентов по депозитам. Со снижением ключевой ставки ЦБ РФ рынок продаж оживет, а рынок аренды снизит темпы, полагает он.

"В таких случаях происходит вымывание интересных предложений, владельцы повышают ставки, то есть рынок на стороне собственников", — сказал Садыгов. Осенью спрос все еще будет расти, а рынок "остынет" к зимним праздникам, но едва ли последует снижение ставок, полагает он.

От дипломатов до спортсменов

Арендаторы из регионов РФ составляют около 20–30% от общей доли снимающих элитное жилье в Москве, рассказала ТАСС руководитель департамента аренды агентства Whitewill Анна Борисенко. В основном это бизнесмены, компании которых работают за переделами столицы. Также многие перевозят в Москву семьи либо арендуют квартиры на время строительства собственной недвижимости. Иногда причиной аренды становится перевод высококвалифицированных сотрудников крупных компаний из регионов в московские филиалы.

Среди арендующих премиальное жилье и вернувшиеся в Россию предприниматели, ведущие бизнес на две страны, а также те, кто тестирует новые районы, инфраструктуру на предмет удобства, отметила Куликова. Она добавила, что в последние два года произошло практически полное замещение арендаторов среди топ-менеджмента компаний на россиян.

Доля иностранных арендаторов в настоящее время составляет около 10–15%, сообщила Борисенко. Чаще всего это сотрудники посольств — Египта и ОАЭ, реже Пакистана и других стран — партнеров РФ. Встречаются арендаторы из Южной Кореи, но такие сделки единичны. Отдельное направление — профессиональные спортсмены: московские клубы приглашают игроков из разных стран и снимают для них квартиры в сегменте бизнес и премиум, добавила эксперт.

Среди экспатов в элитной аренде Куликова отмечает представителей Китая: растет как число арендаторов из КНР, так и бюджет их запросов. Доля представителей государств Ближнего Востока невысока и в основном представлена дипломатами. В небольшом количестве встречаются представители дипмиссий Индии, заключила она.

Екатерина Ракитина