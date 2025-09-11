Как отметил глава ДНР, показатель нужно улучшать

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возрождение Донбасса после Первой мировой и Великой Отечественной войны было связано с ростом населения. В ДНР демография растет, но показатель нужно улучшать, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин на VI Форуме социальных инноваций регионов.

"Донбасс всегда формировался и в первый этап восстановления после Первой мировой войны, и после Великой Отечественной войны за счет того, что он был и сразу становился густонаселенным. По сути, стягивались люди из разных уголков нашей страны, восстанавливали предприятия, и, конечно, люди работали на этих предприятиях, поэтому Донбасс без людей - это не Донбасс, - сказал Пушилин. - Она (демография - прим. ТАСС) у нас растет сейчас, но нам нужно еще".

Он добавил, что уход на фронт многих дончан осложнил ситуацию с демографией в ДНР. Для повышения рождаемости в республике внедрены федеральные и региональные меры поддержки. По словам Пушилина, широкое восстановление тоже сопутствует созданию новых семей и росту рождаемости. "И [нужно] добавлять еще дополнительно то, что, действительно, чувствительно, то, что, действительно, может стать дополнительным стимулом, чтобы поднять демографию на должный уровень", - заключил руководитель региона.

В октябре 2024 года в Минздраве ДНР сообщили ТАСС о росте рождаемости второй год подряд, а в марте этого года - о тенденции к снижению смертности.