По словам министра труда и социальной защиты РФ, размер выплат для родителей с невысокой зарплатой часто формируется ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Размер пособий по уходу за ребенком для родителей с невысокой зарплатой часто ниже прожиточного минимума. Это проблему нужно решить, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

"Нам необходимо решить проблему низких пособий для женщин с невысоким уровнем оплаты труда, для них сегодня выплата при размере 40% от заработка формируется на уровне ниже прожиточного минимума", - сказал он.

Пособие выплачивается матери, отцу или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком либо вышедшим на работу из этого отпуска ранее достижения ребенком возраста 1,5 лет. Для работающих россиян пособие на одного ребенка составляет 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года.

Минимальный размер с 1 февраля 2025 года составляет 10 тыс. рублей, максимальный - 68 тыс. рублей.