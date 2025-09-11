Предполагается, что основной формой такого обсуждения должно стать очное собрание жителей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить муниципальным властям отменять маршруты общественного транспорта без предварительного согласования с жителями. Документ размещен в думской базе данных.

Новым положением предлагается дополнить закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Законопроектом предлагается законодательно установить запрет на отмену маршрутов регулярных перевозок без предварительного обсуждения с жителями. Уполномоченный орган местного самоуправления, принимающий решение об отмене маршрута (администрация соответствующего городского поселения, городского округа или муниципального округа), должен заблаговременно организовать открытое обсуждение данного намерения с участием жителей", - указано в пояснительной записке.

Предполагается, что основной формой такого обсуждения должно стать очное собрание жителей. По мнению авторов инициативы, это позволит вовлечь максимально широкий круг граждан. "Дополнительно могут использоваться и другие механизмы сбора мнений, например, интернет-опросы на сайте органа местного самоуправления до проведения слушаний, чтобы собрать данные о количестве граждан, одобряющих отмену маршрута. Такой механизм позволит находить компромиссные решения, сохраняющие баланс между экономической целесообразностью и интересами жителей", - следует из документа.