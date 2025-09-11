По словам председателя СФ, Форум социальных инноваций является востребованной площадкой для содержательного диалога и выработки прорывных решений в социальной сфере

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Переезд Форума социальных инноваций регионов в Москву способствовал его превращению в востребованную площадку для выработки прорывных решений. Такое мнение высказала председатель СФ Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании форума на тему "Демография 2.0. Перезагрузка".

"Сегодня Форум социальных инноваций является востребованной площадкой для содержательного диалога, выработки прорывных решений в социальной сфере. И в немалой степени этому способствовал тот факт, что в 2019 году наш форум получил постоянную московскую прописку. Москва - это абсолютный признанный лидер по уровню развития социальной сферы среди всех мегаполисов мира", - сказала Матвиенко.

Первый Форум социальных инноваций регионов прошел в 2015 году в Омске, второй - в 2017 году в Красногорске.

Матвиенко отметила, что социальные программы и проекты, реализуемые командой мэра Москвы Сергея Собянина, основаны на применении новейших технологий и не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом.

"Имею в виду уникальный проект - "Московское долголетие", [а также] цифровую трансформацию системы здравоохранения", - сказала председатель Совфеда.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 11 по 13 сентября. На мероприятии представлены в том числе передовые технологии в здравоохранении, а также инновационные решения в социальной сфере.