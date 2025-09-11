Провести процедуру сборки ключа расшифрования из пяти частей планируется в ЦИК РФ 14 сентября после завершения электронного голосования

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Процедуру формирования ключей зашифрования и расшифрования результатов электронного голосования на выборах губернаторов 19 регионов РФ на экстерриториальных участках в Москве провели в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, передает корреспондент ТАСС. Сформированный ключ расшифрования разделили на пять частей.

"Один из базовых принципов, обеспечивающих доверие к голосованию, - это тайна голосования. Ключ шифрования и ключ расшифрования - это именно те механизмы, которые позволяют соблюсти тайну голосования. Сейчас на отдельном оборудовании, на котором установлена полностью отечественная операционная система, мы сформируем уникальную пару ключей. Один ключ нужен для того, чтобы зашифровать голос избирателя, и он будет загружен в систему, помещен на все терминалы электронного голосования, которые будут работать в Москве на 14 экстерриториальных участках, и он будет использоваться, когда избиратель делает свой выбор, голос его волеизъявления тут же шифруется на оборудовании и направляется в блокчейн-сеть до окончания голосования, он будет храниться там - можно будет наблюдать всем", - прокомментировал процедуру начальник управления совершенствования территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он добавил, что второй в созданной паре - это ключ расшифрования. "[Он нужен,] чтобы все голоса, попавшие в хранилище, в воскресенье (14 сентября - прим. ТАСС) смогли быть успешно расшифрованы. Для того, чтобы не возникло сомнений, что можно что-то с этим ключом расшифрования сделать, как-то до конца голосования узнать промежуточные итоги, мы этот ключ расшифрования тут же разделим. И вот как раз для этого нужны пять хранителей. Мы раздадим эти ключи пяти хранителям, поместим для хранения вот такой специальный ящик, предоставленный ЦИК России, и в режиме 24/7 он будет находиться под камерами здесь, в здании ЦИК России. И в воскресенье, когда будет окончено голосование, мы также встретимся, соберем эти ключи, сформируем ключ расшифрования и приступим к расшифровке", - пояснил Костырко.

Пять частей ключа расшифрования, записанных на внешние носители информации (USB-накопители), передали на ответственное хранение "хранителям": председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, председателю Мосгоризбиркома Ольге Кирилловой, председателю Общественной палаты Москвы Вадиму Ковалеву, заместителю губернатора Брянской области Геннадию Лемешову, врио зампредседателя правительства Курской области - руководителю представительства Курской области при правительстве РФ Галине Авдониной. Каждый из "хранителей" расписался в акте о получении части ключа.

"Чтобы не возникало сомнений, что можно повторить эту процедуру, мы сейчас очистим все данные с этого оборудования, опечатаем его все входные порты, и он также будет находиться под видеонаблюдением в зале ЦИК России. На данный момент пять частей ключа расшифрования, которые нам понадобятся в воскресенье, сформированы, разделены, и ключ шифрования, который нужен для системы, он тоже сформирован и уже будет загружен, завтра на каждом ТЭГ (терминале электронного голосования - прим. ТАСС) он проявится", - заключил Костырко.

После загрузки в специальное программное обеспечение государственной информационной системы "Дистанционное электронное голосование" ключ зашифрования, записанный на USB-накопитель, подлежит хранению в Московской городской избирательной комиссии. Провести процедуру сборки ключа расшифрования из пяти частей планируется в ЦИК РФ 14 сентября после завершения электронного голосования на выборах высших должностных лиц субъектов РФ на территории Москвы.

Кто проголосует в Москве

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В ряде субъектов РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве будут организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего получено почти 18 тыс. заявлений.

Электронное голосование

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00. С собой необходимо взять паспорт.

Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудуют системами видеонаблюдения. Они должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направят наблюдателей.