Помощник президента РФ заявил, что у Российского военно-исторического общества есть большая программа по увековечению памяти путем установки мемориальных досок

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил важность сохранения памяти о героях Первой мировой войны, призвав регионы направлять предложения по увековечиванию памяти Георгиевских кавалеров.

"Возращение исторической памяти Героям Первой мировой войны - это большая работа, которая развернулась у нас, начиная с 2024 года по всей стране", - сказал Мединский, выступая на Международной научной конференции "Первая мировая война: события, люди, память" в Балтийском федеральном университете им. Канта в Калининграде. Он напомнил, что до 2014 года не было ни одного памятника Героям Первой мировой. "Сколько должно быть памятников? А сколько памятников во Франции? Тысячи, в каждом муниципалитете, в каждой деревне. А у нас - будто не было 2 млн погибших солдат и офицеров?" - задал вопрос помощник президента.

По его словам, у Российского военно-исторического общества есть большая программа по увековечению памяти путем установки мемориальных досок на школах, училищах. "За эти годы мы открыли около 4 тыс. мемориальных досок Героям СССР и сотни досок Героям РФ, особенно в последние годы отрываем Героям СВО, - сказал Мединский. - Обращаюсь ко всем историкам, которые изучают историю Первой мировой: если в ваших регионах вы найдете исторические здания, связанные с земляками, полными георгиевскими кавалерами, если есть подтвержденные данные, что они в этих зданиях работали или жили, направляйте информацию в РВИО. Дальше мы все сделаем".

В рамках конференции состоится презентация инвестиционно-промышленным холдингом GS Group совместно с Российским военно-историческим обществом под председательством Мединского федерального онлайн-проекта "Тысячи имен". Он представляет собой народный онлайн-архив свидетельств, воспоминаний и биографий участников и очевидцев событий Первой мировой войны. Также работает выставка "Георгиевские кавалеры - герои Великой войны", подготовленная Калининградским областным историко-художественным музеем на основе материалов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

На самой конференции ученые обсуждают вопросы истории Первой мировой войны, ключевые сражения, региональные особенности, а также международные отношения и послевоенное устройство мира. Конференция продолжает традицию научных форумов, посвященных Первой мировой войне, и проводится в одном из немногих регионов России, где 111 лет назад разворачивались масштабные сражения. За годы работы волонтерам удалось установить более тысячи имен российских воинов, похороненных на территории Калининградской области, работа ведется и сегодня. Они приняли участие в благоустройстве 16 воинских захоронений и продолжают поддерживать их в надлежащем состоянии по сей день.