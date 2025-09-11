Тяжелый авианесущий крейсер после ремонта станет в том числе важным демонстратором технологий, который позволит продавать зарубежным государствам авианосцы и палубную авиацию, утверждает издание

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в случае возвращения в строй позволит России заработать "миллиарды долларов", выступая в качестве демонстратора технологий. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

Там отметили, что после завершения ремонта "Адмирал Кузнецов" станет в том числе важным демонстратором технологий, который позволит продавать зарубежным государствам авианосцы и палубную авиацию.

В июле председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил газете "Коммерсантъ", что "Адмирал Кузнецов" может быть продан либо утилизирован, в его ремонте нет смысла.

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" встал в ремонт после боевой службы у берегов Сирии. Сообщалось, что корабль получит новую начинку, в частности палубу с трамплином, силовую установку, кабельные трассы, систему управления взлетом и посадкой палубной авиации, навигационную систему. Как ранее сообщал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, после завершения ремонта и модернизации срок службы авианосца планировалось продлить на 20 лет.

В июле 2024 года сообщалось, что ремонт авианосца на одном из предприятий Центра судоремонта "Звездочка" идет в плановом порядке.