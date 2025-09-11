Авторитет этих выдающихся людей не подвергается сомнению, отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Звания "Почетный гражданин Республики Крым" присвоены кинорежиссеру Никите Михалкову и летчику-космонавту Герою России Василию Циблиеву, внесших большой вклад в развитие региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Поздравляю выдающегося кинорежиссера, моего друга Никиту Сергеевича Михалкова и летчика-космонавта Героя России Василия Васильевича Циблиева с присвоением им высшей государственной награды нашей республики - звания "Почетный гражданин Республики Крым"! Благодарю <…> за их самоотверженный труд на благо России, за любовь к Крыму", - написал он.

Глава Крыма уточнил, что Михалков является инициатором целого ряда значимых проектов, в числе которых Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", ставший знаковым событием культурной и общественной жизни. Циблиев, уроженец Крыма, внес большой вклад в освоение космического пространства, в обеспечение лидерства России в этой сфере, в подготовку космонавтов.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале сообщил, что решение о присвоении звания "Почетный гражданин Республики Крым" Михалкову и Циблиеву было принято на заседании парламента региона в четверг. Он отметил, что авторитет этих выдающихся людей не подвергается сомнению.

"В 2014 году Никита Сергеевич поддержал стремление крымчан вернуться на историческую Родину - в Россию. В течение многих лет он вносит свой достойный вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей, развитие российского кинематографа. Его работы представляют ценность для отечественного культурного фонда. Василий Васильевич - наш земляк, первый крымский космонавт, идейный человек, патриот России. При его содействии Крыму удалось выстроить конструктивные взаимоотношения с федеральными структурами, связанными с освоением космоса. Сегодня в этом направлении проводится большая совместная работа", - добавил Константинов.