ТВЕРЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Тверской области приняли поправки, согласно которым объекты культурного наследия (ОКН), находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут продаваться на торгах со стартовой ценой в рубль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Законодательное собрание Тверской области внесло изменения в региональный закон "Об управлении государственным имуществом Тверской области". <…> В частности, в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, состояние которых признается неудовлетворительным, находящегося в государственной собственности Тверской области и принадлежащего учреждению на праве оперативного управления, при продаже на конкурсе предлагается установить начальную (минимальную) цену продажи равной одному рублю, если иное не предусмотрено федеральным законодательством", - говорится в сообщении.

При этом, согласно условиям конкурса, срок проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте не должен превышать семи лет. Доходы от продажи указанного имущества будут поступать в бюджет Тверской области.

Отмечается, что поправки инициированы главой региона Игорем Руденей. Принятые изменения будут способствовать вовлечению в оборот и восстановлению указанных объектов.

Согласно информации регионального министерства имущественных и земельных отношений, в настоящее время в государственной собственности Тверской области находятся 195 объектов культурного наследия, из которых не используются 37, при этом 36 объектов находятся в неудовлетворительном состоянии, из них 26 закреплены на праве оперативного управления за учреждениями. За последние десять лет объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, из государственной собственности Тверской области не отчуждались.