Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что участник СВО является прекрасным примером для детей и подростков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин, известный по позывному Струна, стал командующим всероссийской игры "Зарница 2.0". Об этом сообщили в пресс-службе "Юнармии".

"Владислав Головин является прекрасным примером для детей и подростков. Он - выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, участник специальной военной операции, Герой России, настоящий патриот нашей страны. К тому же Влад быстро находит общий язык с ребятами. За такими наставниками молодежь подтягивает свои навыки и умения, получает бесценный опыт, который пригодится ребятам в будущем", - сказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В пресс-службе уточнили, что Головин как командующий является прямым начальником всего личного состава, отвечает за постоянную боевую и мобилизационную готовность участников, успешное выполнение ребятами задач, а также поддерживает дисциплину.

"Зарница 2.0" - это масштабная военно-патриотическая игра. На протяжении года по стране проводились отборочные этапы. В финале, который проходит в Волгоградской области, встретились лучшие команды из всех регионов России. В рамках игры участники продемонстрируют физическую подготовку, покажут знания истории, навыки управления БПЛА, скорость, выносливость и умение слаженно работать в команде.

Владислав Головин родился в городе Киров. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое окончил с красным дипломом. По распределению попал в подразделение морской пехоты. С 24 февраля 2022 года в составе 382-го отдельного батальона морской пехоты принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики. С марта по май 2022 года Головин командовал ротой морской пехоты в ходе боевых действий при освобождении города Мариуполя. Во время одного из боев Головин лично уничтожил 3 машины пехоты и до 20 человек живой силы противника. В результате населенный пункт был взят под контроль наших войск. 20 сентября 2022 года Владиславу Головину было присвоено звание Герой Российской Федерации.