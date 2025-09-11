Пушилин: введение регионального маткапитала в ДНР осложнено дотационностью

Выплаты остаются в плане, отметил глава республики

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Согласование регионального материнского капитала в ДНР осложняется из-за дотационности республики, но выплаты остаются в плане, сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин на VI Форуме социальных инноваций регионов.

"Процессы согласования с учетом того, что мы пока что еще остаемся дотационным регионом, конечно же, [этот фактор] вызывает здесь определенные сложности, но это у нас в планах есть, мы это обозначили, мы это объявили. Конечно, здесь все увязываем с развитием экономики, с восстановлением наших предприятий, с наполнением бюджета", - сказал Пушилин.

Он добавил, что нормой должно стать рождение трех и более детей в семье. Для этого нужна дополнительная поддержка. "Наши молодые родители, конечно же, должны рассчитывать и на региональный маткапитал. Без региональных мер поддержки будет крайне сложно добиваться поставленных достаточно высоких задач", - заключил собеседник агентства.

В апреле врио премьер-министра ДНР Андрей Чертков сообщил ТАСС о планах начать выплату регионального маткапитала во II квартале 2025. О намерении выплачивать региональный маткапитал наряду с федеральным Пушилин заявил в декабре 2023 года. Выплаты предусмотрены при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Анонсированный размер выплаты - 130 тыс. рублей.