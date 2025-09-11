Капитальный ремонт переходов поможет повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 13 надземных пешеходных переходов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию надземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим 13 таких сооружений, на пяти из них, расположенных на МКАД, работы уже стартовали", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в рамках проектов на переходах демонтируют старое остекление пролетного строения и установят новое поликарбонатное покрытие янтарного цвета. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью и устойчив к сложным погодным условиям.

"Затем проведем внутренние работы по отделке - заменим покрытие на лестницах и галереях, оборудуем новые ограждения и двери, полностью поменяем витражи. Отремонтируем стены, фасады, покрасим конструкции и металлические элементы. На ступени уложим антискользящее покрытие, обновим систему электроснабжения", - добавил заммэра.

По его словам, работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что капитальный ремонт надземных пешеходных переходов поможет повысить их безопасность и удобство для пешеходов, обеспечить безаварийную эксплуатацию.