Также подготовят свыше 100 троллейбусов, 50 трамваев и 370 электропоездов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подготовка общественного транспорта к предстоящему зимнему сезону началась в Московской области. До наступления холодов в регионе подготовят к работе около 9 тыс. транспортных средств, среди них автобусы, троллейбусы и электропоезда, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфрасруктуры Подмосковья.

"В Подмосковье дважды в год готовят общественный транспорт к летнему и зимнему сезону. Осенью и весной специалисты проверяют системы и оборудование, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров при разных погодных условиях. В настоящее время необходимо подготовить более 9 тыс. транспортных средств региона к бесперебойной работе в зимний период", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В министерстве уточнили, что в этом году специалисты подготовят более 8,5 тыс. автобусов, а также свыше 100 троллейбусов, 50 трамваев и 370 электропоездов. Кроме того, работы пройдут на автовокзалах и железнодорожных станциях. Полностью подготовку планируется завершить до наступления зимы.

В частности, в транспортных средствах планируется заменить все технические жидкости, а также провести проверку электрооборудования, герметичности всех систем и износа протектора шин. Помимо этого, будет осуществлена ревизия производственных баз, включая проверку бытовых и специализированных ремонтных помещений, электросетевых устройств, отопительных систем, противопожарного оборудования и других узлов. Дополнительно будет произведена закупка всех необходимых запасных частей, технических жидкостей и расходных материалов.