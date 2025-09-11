В 2025 году доля обращений пострадавших от действий кибермошенников составила 66%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 4,6 тыс. обращений поступило в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде в первой половине 2025 года. Чаще всего за помощью обращаются те, кто пострадал от действий кибермошенников, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра, услуги которого бесплатны для всех граждан России.

"Свыше 4,6 тыс. обращений поступило в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде за первые шесть месяцев 2025 года. Это на 26% превышает аналогичный показатель прошлого года, - сообщили в пресс-службе. - При этом суды удовлетворили все 100% исков, подготовленных юристами Центра в интересах заявителей".

В числе наиболее частых поводов для обращений граждан - неправомерная обработка персональных данных, нарушение прав потребителей, защита чести и достоинства, в том числе с требованием удалить недостоверную информацию из интернета. При этом чаще всего за помощью обращаются те, кто пострадал от действий кибермошенников. В 2025 году доля таких обращений составила 66%, добавили в центре.

"В этом году мы добились отмены 17 судебных приказов о взыскании задолженности по займам, которые злоумышленниками оформляли от имени жертв. Через суд вернули 2,2 млн рублей людям, которые лишились своих денег в результате обмана. В досудебном порядке доказали непричастность заявителей к кредитам и займам на 1,5 млн рублей", - отметила директор центра Людмила Куровская, ее слова привели в пресс-службе.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде был создан по инициативе Роскомнадзора на базе ФГУП "Главный радиочастотный центр" в сентябре 2021 года. Это социально ориентированный проект, основная цель которого - оказывать бесплатную юридическую защиту людям, пострадавшим от незаконного использования персональных данных.