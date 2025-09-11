Помощник президента РФ также отметил, что в линейке современных учебников по истории авторы пытаются ответить на ряд важных вопросов

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Авторы современных отечественных учебников по истории исправили недостаток предшествующих постсоветских версий этих учебных пособий, в которых недостаточно внимания было уделено героям Первой мировой войны - простым людям, участвовавшим в боях того времени. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на международной научной конференции "Первая мировая война: события, люди, память".

"Мы посмотрели учебники 90-х годов, первые постсоветские. Особой разницы не было, если говорить честно. Вот беру цитату из учебника истории аж 2013 года: Лавандовский, Мироненко, Щетинин: "Если в начале войны лозунг революционного пораженчества, выдвинутый ЦК РСДРП, не пользовался поддержкой, то к 1916 году он становится популярным. На отдельных участках восточного фронта устанавливается перемирие, отказываются подчиняться офицерам". Как будто в этом что-то хорошее. В общем, так вяло и холодно возвещал постсоветский учебник о событиях Первой мировой, как будто это что-то чужое, нас не касающееся, совершенно ненужное. В вышедшей пару лет назад государственной линейке учебников, мы стараемся перевернуть эту историю", - сказал Мединский.

Он также отметил, что в линейке современных учебников по истории авторы пытаются ответить на ряд важных вопросов. "Попытка ответить - зачем России участвовала в этой войне? Как она в него "влипла"? Что двигало людьми идти на смерть? <...> У нас нет никакой патетики. Война - это не то, чем надо восхищаться, чему надо радоваться. Восхищаться надо людьми. Правда заключается именно в этом. В том, как вели себя простые русские люди в нечеловеческих условиях всеобщей бойни. Поэтому в нашем учебнике немало и о героях Первой мировой войны", - добавил Мединский.