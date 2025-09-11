Глава Тывы отметил, что будет стараться делиться с Буяном Кууларом всем своим опытом и знаниями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Тувы Владислав Ховалыг стал наставником для Героя России Буяна Куулара в кадровой программе для участников и ветеранов специальной военной операции "Герои Тувы". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Герои Тувы" аналог президентского проекта "Время героев". Участников программы готовы трудоустроить крупные работодатели республики. В "Героях Тувы" зарегистрировались 625 человек. Победителями программы стали 30 человек.

"Сегодня в рамках проекта "Герои Тувы" наша "боевая тридцатка" начала работу со своими личными наставниками. Наставниками после тщательного отбора мы выбрали настоящих профессионалов, среди которых - руководители органов исполнительной власти, которые ежедневно решают непростые задачи во благо развития Тувы. Рад, что Герой России Буян Куулар выбрал меня своим наставником - постараюсь поделиться с ним всем своим опытом и знаниями", - написал Ховалыг.

По данным правительства республики, финалисты проекта "Герои Тувы" начали свое обучение 2 сентября с изучения первой модульной программы, посвященной государственной политике и системе госуправления. "Лекции проводятся командой преподавателей региональной программы "Герои Тувы" ВШГУ РАНХиГС, что обеспечивает высокое качество образовательного процесса и адаптированные методики обучения. Первый модуль завершается 12 сентября, и с этого момента участники смогут активно взаимодействовать с тренерами и наставниками для личностного и профессионального развития", - пояснили в региональном правительстве.

Буян Куулар родился в Туве. Он служит в разведывательном батальоне 55-й гвардейской мотострелковой горной бригады. В 2024 году был удостоен звания Героя России.