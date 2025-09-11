Злоумышленники создают в календаре событие и помещают фишинговый текст в поле "Заметки"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мошенники используют iCloud Calendar для обмана россиян и хищения данных. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Приглашение в календарь: мошенники создают событие в iCloud Calendar и помещают фишинговый текст в поле "Заметки". Они приглашают в подконтрольный им email, который автоматически пересылает сообщения другим жертвам", - говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что поскольку письма отправляются с официальных серверов Apple, они успешно проходят проверки, обходят спам-фильтры и попадают во входящие. В сообщении содержится просьба позвонить по указанному номеру для "отмены платежа". При звонке мошенники имитируют службу поддержки и убеждают жертву установить вредоносное ПО под предлогом помощи.

"После установки программы злоумышленники получают доступ к устройству, что позволяет им похищать банковские данные, пароли и другую конфиденциальную информацию", - пояснили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что если человек столкнулся с подобным сообщением, не стоит с ним взаимодействовать, а нужно сообщить о нем в Apple через reportphishing@apple.com . "Для бизнес-пользователей рекомендуется отключить автоматическое принятие приглашений и усилить фильтрацию", - подытожили в киберполиции.