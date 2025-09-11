К новому учебному году в вузе обновили учебную и социальную инфраструктуру, сообщил первый заместитель председателя правительства России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество заявлений на поступление в Мурманский арктический университет (МАУ) удвоилось после его образования в 2024 году, а его студентами готовы стать жители 50 регионов России. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России и председатель наблюдательного совета университета Денис Мантуров.

"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров провел заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета (МАУ). Он отметил успешное проведение приемной кампании. Количество заявлений на поступление увеличилось в два раза по сравнению с 2024 годом, а желание обучаться в МАУ изъявила молодежь из 50 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую Народные республики", - сообщается на сайте правительства РФ.

Мантуров добавил, что к новому учебному году в вузе существенно обновили учебную и социальную инфраструктуру. "В эксплуатацию введены 30 новых объектов, и еще десять планируются к вводу в ближайшие месяцы. Общий объем финансирования по этой статье в 2025 году составит порядка 740 млн рублей, - это практически полностью внебюджетные средства, привлеченные по линии индустриальных партнеров", - цитирует кабмин Мантурова.

К новому учебному году в МАУ также начал работу учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна - первый объект Берегового учебно-тренажерного центра и кампуса мирового уровня, который создается на базе вуза. Это единственный подобный комплекс среди российских гражданских морских вузов.

Первый вице-премьер обозначил ключевую задачу до 2030 года - создание в Мурманске кампуса мирового уровня, который станет центром подготовки кадров для освоения и развития арктических территорий.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. После слияния МАУ стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".