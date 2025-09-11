Комиссия Государственного Совета ведет мониторинг практик по поддержке рождаемости

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Семья" проводит постоянный мониторинг мер и практик регионов по поддержке семьи и рождаемости, уделяя особое внимание технологичности такой поддержки. Об этом на VI Форуме социальных инноваций регионов сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"[Мы занимаемся] решением такого жизненно важного для нашей страны вопроса, как демография и повышение рождаемости. Комиссия Государственного Совета сейчас ведет очень четкий, жесткий мониторинг того, что происходит в регионах, какие практики [внедряются]. Потому что кто-то действуют по наитию, а кто-то - очень технологично. И нам важна именно технология", - сказал он в ходе пленарного заседания форума.

Здунов отметил, что проведение форума на территории Москвы также соответствует принципу "технологичности" - участники могут на практике увидеть применение технологий и перенять этот опыт в регионы. "По Москве точно можно сказать, что это всесемейное пространство. Даже не общественное, а всесемейное", - подчеркнул глава профильной комиссии.

В сопроводительной презентации Здунова также указано, что за пять лет число многодетных семей в Мордовии выросло на 15% - с 6,6 тыс. до 7,6 тыс. Глава региона также напомнил, что в Мордовии действуют адресные меры поддержки семей. Так, например, 300 тыс. рублей выплачивается при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье (до 40 лет). На сегодня эту выплату получили уже 412 семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.