На объектах холдинга "Титан-2" трудоустроят более 500 человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 800 студентов Российских студенческих отрядов (РСО) будут работать в осенне-зимний период на ключевых объектах атомной отрасли и газонефтеперерабатывающей промышленности в России и за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"Свыше 800 бойцов российских студенческих отрядов будут работать в осенне-зимний сезон на стройках в России и за рубежом. Они примут участие в возведении таких значимых объектов, как строительство "БРЕСТ-300" в Томской области, АЭС "Аккую" в Турции и "Эль-Дабаа" в Египте, а также на ключевых объектах нефтегазовой и атомной отраслей от Ленинградской области до Сахалина. Наша общая задача с работодателями - создать систему, позволяющую студентам совмещать работу с учебой в течение всего года", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева.

В пресс-службе отметили, что более 500 участников будут трудоустроены зимой на объектах холдинга "Титан-2", около 150 человек будут работать на объекте строительства опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) БРЕСТ-ОД-300 в Томской области и около 200 студентов будут задействованы в работе Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору. Кроме того, в РСО уточнили, что в рамках зимнего этапа студенческой стройки в Томской и Ленинградской областях будет реализована программа "Мастерская СУС".

Кроме того, РСО продолжают вносить вклад в строительство международных объектов атомной энергетики в Турции и Египте. В пресс-службе отметили, что перед трудоустройством участники РСО проходят бесплатное профессиональное обучение по рабочим профессиям и получают по ним гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено более 6 тыс. участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям, наиболее востребованными стали арматурщики, бетонщики, сварщики и маляры.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.