В Кремле назвали плюсы от ухода HBO и Netflix

Талантливые россияне конкурируют с талантливыми россиянами, отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Уход с российского рынка HBO и Netflix повысил конкуренцию между талантливыми российскими производителями контента. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Россия сегодня - страна возможностей еще и потому, что сейчас в России конкуренция она больше внутренняя. То есть, если мы до санкционного режима конкурировали с HBO, с Netflix, сейчас этот рынок во многом у нас очищен и, соответственно, талантливые россияне (производители контента - прим. ТАСС) с талантливыми россиянами конкурируют. В этом смысле, стало, может быть, в чем-то попроще", - сказал Новиков на панельной дискуссии "Инновации. Культура. Молодежь".

Вместе с тем он отметил, что выросла востребованность талантливой молодежи, которую после конкурсов и проектов, нацеленных на выявление одаренных деятелей культуры, приглашают на работу в различные компании.

В марте 2022 года американский медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании Warner Bros., CNN, HBO, а также HBO Max, объявил о приостановке лицензирования нового контента в России из-за ситуации вокруг Украины. В том же году компания Netflix объявила об уходе с российского рынка.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

