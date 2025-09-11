По словам исполнительного директора ассоциации НОМ Алены Булгаковой, наблюдатели прошли качественное обучение, в ходе которого отработали алгоритмы действий при нестандартных ситуациях на избирательных участках

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 50 тыс. общественных наблюдателей будут работать на избирательных участках на выборах 12-14 сентября. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.

"Всего по образовательной программе ОП РФ и НОМ подготовлено почти 73 тыс. наблюдателей из 56 регионов. Из этого количества 51 158 наблюдателей будут направлены на избирательные участки от общественных палат", - сказала Булгакова в ходе открытия ситуационного центра ОП РФ по наблюдению за выборами. Она уточнила, что вместе с независимыми наблюдателями обучение проходили и наблюдатели от политических партий и кандидатов.

По словам Булгаковой, наблюдатели прошли качественное обучение, в ходе которого были отработаны алгоритмы действий при нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть на избирательных участках.

"У нас на текущий момент создана достаточно надежная система оперативного реагирования на возможные проблемы, их выявление и устранение, недопущение нарушений избирательного законодательства. В этом году учитываем реалии, в которых находимся, поэтому в наших программах обучения важную роль заняла процедура отработки алгоритмов таких случаев, например, проблем со связью, интернет-соединением. К таким вызовам мы готовы", - сказала Булгакова.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.