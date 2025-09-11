В качестве одного из примеров внимания к теме вице-премьер назвала конкурс пользовательского контента "Отец года", организаторами которого выступают автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" и министерство труда и социальной защиты России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Сегодня необходимо обратить внимание на роль отца в семье, а вовлеченное отцовство должно стать основным стремлением. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на панельной дискуссии "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос".

"Сегодня перед нами стоит еще одна важная задача: обратить внимание на роль отца в воспитании детей и в жизни семьи. Вовлеченное отцовство в каждой семье - вот к чему мы должны стремиться. По данным ВЦИОМ, 71% россиян считают, что отец помогает детям вырасти сильными и успешными. А активное участие отца в воспитании детей положительно влияет на всех членов семьи и на общество в целом", - сказала вице-спикер.

В качестве одного из примеров внимания к теме Голикова назвала конкурс пользовательского контента "Отец года", организаторами которого выступают автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" и министерство труда и социальной защиты России. Основная цель конкурса - популяризация вовлеченного отцовства и традиционных семейных ценностей. Итоги планируется подвести 19 октября в День отца, уточнила Голикова.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

