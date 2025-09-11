В Курской области завершился первый этап внедрения системы "Безопасный город"

Задачей проекта является повышение уровня безопасности граждан

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Первый этап проекта по внедрению программного комплекса (АПК) "Безопасный город" завершен в Курской области. Он позволит оперативно выявлять угрозы для повышения защищенности жителей, сообщила пресс-служба группы компаний ЦРТ по итогам демонстрации работы ключевых модулей врио главы региона Александру Хинштейну в Региональном центре безопасности.

"Мы создаем не просто сеть камер наблюдения, а единый интеллектуальный контур, который способен оперативно выявлять и предупреждать угрозы. Использование передовых технологий ИИ, таких как ПО "Визирь", позволяет перейти от простой фиксации правонарушений к их активной профилактике. Это реальный вклад в безопасность детей у школ, спокойствие граждан на улицах и эффективность работы экстренных служб. Наша задача - сделать жизнь в регионе максимально безопасной, и этот проект является важнейшей составляющей данной работы", - сказал Хинштейн, слова которого приводит пресс-служба.

По словам гендиректора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, современные системы видеоаналитики становятся все сложнее. Система компьютерного зрения "Визирь", которая используется в проекте, относится к новому поколению и позволяет уже не просто фиксировать правонарушения, а осуществлять профилактику, предотвращая их. "Система "Визирь" работает в 24 субъектах России, в том числе более чем на 500 спортивных объектах, транспортной инфраструктуре. Мы рады поделиться своей экспертизой и предоставить передовые технологические решения для усиления безопасности в Курской области", - добавил Дырмовский.

Отмечается, что задача проекта "Безопасный город" - повышение уровня безопасности жителей Курской области. В рамках первого этапа в единый контур интегрированы несколько тысяч городских камер, а также камер домофонов многоквартирных домов. До конца текущего года в систему будут интегрированы еще 2 тыс. камер на территории области. Как проинформировали в пресс-службе, программный комплекс поможет собрать видеопотоки с камер наблюдения в едином пространстве, что повысит безопасность граждан. Комплекс работает на базе ИИ по модели сценария угроз и включает функции сбора, обработки данных, распознавания лиц и фиксации транспортных средств.

Проект реализуется правительством Курской области при поддержке Сбера. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между сторонами было заключено в 2024 году на ПМЭФ.