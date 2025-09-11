Монумент установят в 2026 году

ТАМБОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Памятник писателю, наместнику Тамбовской губернии и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину установят в Тамбове в 2026 году. Эскиз проекта был представлен главе Минюста РФ Константину Чуйченко, который находится с рабочей поездкой в регионе, передает корреспондент ТАСС.

"Думаю, что откроем памятник в первой половине 2026 года нашему великому соотечественнику Гавриилу Романовичу Державину. Мне кажется, Тамбов это как раз то место, где этот памятник должен появиться, потому что Державин здесь был наместником, здесь развернул активно свою антикоррупционную деятельность, за что, собственно говоря, пострадал. Мы это сделаем, я обещаю", - сказал Константин Чуйченко в ответ на просьбу врио главы региона Евгения Первышова поддержать установку монумента.

В настоящий момент в Тамбове имеется бюст Гавриила Державина, который был установлен в 1994 году по инициативе общественности города на улице Державинской. Однако, как отметил Первышов, правитель Тамбовского наместничества "заслуживает более величественного монумента". Сегодня скульптор Алексей Степаненко презентовал макет будущего памятника. Его открытие приурочат к 240-летию со дня вступления Державина в должность тамбовского губернатора.

Гавриила Романович Державина вошел в историю не только как писатель, он прошел путь от гвардии рядового до первого министра юстиции Российской империи, был личным помощником Екатерины II, написал первый неофициальный гимн России.

С 1786 по 1788 год служил правителем Тамбовского наместничества. При нем в Тамбове были открыты несколько народных училищ, театр, типография, где в 1788 году печаталась первая в Российской империи провинциальная газета "Тамбовские известия", составлен план Тамбова, наведен порядок в делопроизводстве, было положено начало сиротскому дому, богадельне и больнице.