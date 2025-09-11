Сформировалась целая научная школа специалистов, которые внимательно изучают эти события, отметил председатель Российского военно-исторического общества

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. События Первой мировой войны приобретают заслуженное место в исторической памяти России. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я считаю, что события Первой мировой войны приобретают заслуженное место в исторической памяти нашей страны. Сформировалась целая научная школа прекрасных специалистов, которые внимательно изучают эти события, потому что это очень поучительные события, которые действительно кардинально изменили мировую историю", - сказал Мединский.

По его словам, Российским военно-историческим обществом проделана в этом плане большая работа. "Конечно, сделана большая работа, был указ президента о праздновании 100-летия Первой мировой войны, который и стал мотором всей этой работы и сейчас - это мемориалы, конференции, немало интересного кино, в том числе художественных и документальных фильмов, книги", - сказал помощник президента.

По его словам, то, что сейчас написано "в единых государственных учебниках по истории кардинально и в лучшую сторону отличается от того мини-формата, который был в свое время", - отметил Мединский.

Он напомнил, что до 2014 года не было ни одного художественного фильма, посвященного Первой мировой войне, лишь какие-то эпизоды в кинолентах "Хождение по мукам", "Тихий Дон". "Документальные фильмы - на пальцах одной руки [можно сосчитать], не одного государственного памятника, ни одного государственного музея. Забытая война", - отметил Мединский.

Международная научная конференция "Первая мировая война: события, люди, память" прошла в четверг в Балтийском федеральном университете им. Канта в Калининграде. В рамках конференции состоялась презентация федерального онлайн-проекта "Тысячи имен". Он представляет собой народный онлайн-архив свидетельств, воспоминаний и биографий участников и очевидцев событий Первой мировой войны. Также работала выставка "Георгиевские кавалеры - герои Великой войны", подготовленная Калининградским областным историко-художественным музеем на основе материалов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.