Комиссия СБ выступила за усиление ответственности в дорожном движении

Комиссия по общественной безопасности также одобрила проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) РФ считает необходимым усилить ответственность за некоторые нарушения в дорожном движении. Об этом шла речь на заседании Межведомственной комиссии СБ по общественной безопасности, на котором был выработан Комплекс дополнительных мер, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня дорожно-транспортной аварийности и тяжести их последствий.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ, на заседании 11 сентября "была отмечена необходимость внесения ряда новаций в уголовное и административное законодательство, предусматривающих усиление ответственности за совершение отдельных видов правонарушений в сфере дорожного движения, создающих угрозы для жизни и здоровья водителей и пешеходов".

Комиссия также одобрила проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ был подготовлен МВД России во взаимодействии с заинтересованными государственными органами.

"Выработаны конкретные межведомственные меры, направленные на ликвидацию аварийно опасных участков дорог, поддержание дорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии, своевременное и квалифицированное оказание первой и медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", - отметили в пресс-службе. По ее данным, отдельное внимание уделено тематике использования средств индивидуальной мобильности.

"В целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности намечены и другие дополнительные меры организационного и правового характера", - добавили в пресс-службе.