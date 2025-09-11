В экспозиции представили более 300 экспонатов

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Музей архангельских алмазов открылся в центре Архангельска на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского (Чумбаровка), передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлено более 300 экспонатов, связанных с разведкой, добычей и огранкой этих драгоценных камней.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения алмазов: имени Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает "Севералмаз", и имени Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает "АГД Даймондс". Компании предоставили часть экспонатов для музея.

"Это музей про архангельские алмазы. Он так и называется - музей архангельских алмазов. В нем три зала. Первый зал - это добыча, то есть история добычи в Архангельской области. Второй зал - про огранку, как алмаз превращается в бриллиант. Это очень сложный и важный процесс, который происходит, например, у нас на "Звездочке" в Северодвинске. И третий за - это зал бриллиантов Белого моря", - сказала ТАСС генеральный директор музея Наталья Мокеева.

В залах рассказана история мировой добычи алмазов, акцент сделан на их добыче в Архангельской области. Здесь показаны все процессы, как происходит добыча руды в карьерах, а затем ее обработка на ГОКе: машины и оборудование в миниатюре, а также минералы-спутники алмазов, документы, фото и видеоматериалы, раритеты геологов, макет месторождения. Сами алмазы тоже есть, но небольшие. В экспозиции в натуральную величину представлены копии самых больших камней, которые были добыты в Архангельской области. Например, в 2019 году на месторождении им. Гриба был добыт кристалл весом 222,09 карата.

"Большие бриллианты, алмазы представлены в копиях, но они почти полная копия оригинала. То есть они так же блестят, так же передают его цвет и так далее", - отметила собеседница агентства.

В зале огранки полностью оборудовано рабочее место ювелира со всеми инструментами. Кроме того, выделен зал юного геолога, где будут проходить интерактивные занятия для детей. Музей создан архангельскими предпринимателями Александром и Натальей Мокеевыми.