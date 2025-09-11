Выставочная площадь комплекса составляет 260 кв. м

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Первый Центр экологической культуры открылся в Перми на территории парка "Балатово" в Черняевском лесу. Экологический центр стал частью большого проекта "Зеленое кольцо", в рамках которого в Перми обустраиваются долины малых рек и городские леса, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Мы открываем первый объект, посвященный экологическому воспитанию. Благодаря мультимедиа, VR и необычным экспонатам жители и гости Перми смогут в одном месте увидеть все природное богатство нашего края и научиться заботиться о природе", - сказал в ходе церемонии открытия губернатор региона Дмитрий Махонин.

Выставочная площадь Центра составляет 260 кв. м. Помещение разделено на девять экспозиционных зон, в которых представлены фиджитал-экспонаты, VR-приложения и другие мультимедийные элементы. Здесь планируется проводить кино-показы, лекции, мастер-классы, акции и квесты, повышающие экологическую грамотность и формирующие бережное отношение к окружающей среде. Форматы посещения Центра экологической культуры адаптированы под разные аудитории: обзорные и тематические экскурсии и лекции как для взрослых, так и для детей.

В рамках открытия центра прошел первый экологический урок, на котором 20 юных экологов из Перми, Пермского и Кунгурского районов вместе с кураторами занимались поиском решений экологических задач. Их работы затем были представлены экспертам в сфере экологии. Также на площадке перед визит-центром на протяжении всего дня работают творческие мастер-классы, проходит развлекательная программа для детей и взрослых.