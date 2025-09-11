Как сообщал телеканал CBS, Максим Кузьминов был похоронен в безымянной могиле

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мать перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, сама опознала его тело в Испании, где он был найден мертвым в феврале 2024 года. Об этом RT рассказал знакомый семьи Кузьминовых.

"Она связывалась со своими родственниками, - рассказывает собеседник каналу. - Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон". По данным RT, она покинула Россию.

Как сообщал телеканал CBS, Кузьминов был похоронен в безымянной могиле в Испании.

19 февраля 2024 года испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники смерть Кузьминова в Вильяхойосе, где проживает значительная диаспора из России и с Украины. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства не подтверждали, что умершим был Кузьминов. Отмечалось, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями.