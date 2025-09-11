Награду присуждают за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, за культурные или иные важные общественные или частные начинания"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что посмертно наградит убитого в результате покушения консервативного политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы.

"Рад сообщить, что в скором времени я посмертно награжу Чарли Кирка Президентской медалью свободы", - сказал он на траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой США. Она была учреждена по решению президента Гарри Трумэна в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий. В 1963 году президент Джон Кеннеди изменил статут награды: ее стали присуждать в мирное время за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, за культурные или иные важные общественные или частные начинания".