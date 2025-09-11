Дмитрия Наумова своевременно выводят на прогулки, сотрудники обращаются с ним вежливо, все в рамках закона, рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Яжан

ВЛАДИМИР, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Владимира Дмитрий Наумов, арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, на условия содержания в СИЗО не жалуется. У сотрудников СИЗО тоже нет к нему претензий, сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан.

"Жалоб и обращений от него не поступало, [Наумов] сказал, что вопросов нет. На прогулку выводят своевременно, сотрудники обращаются вежливо, все в рамках закона, правила внутреннего распорядка соблюдаются, к нему у сотрудников также нет вопросов", - сказал Яжан.

Председатель ОНК обратил внимание на отсутствие в камере телевизора. "Считаю, что необходимо установить и оснастить помещение телевизором. С руководством СИЗО общался на эту тему, обещали подумать, как решить этот вопрос", - добавил собеседник агентства.

Наумов был задержан утром 27 августа на рабочем месте, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 28 августа Наумов был заключен под стражу до 25 октября.