Правительство к ноябрю подготовит предложения по модернизации маткапитала

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Предложения по модернизации программы материнского семейного капитала планируют подготовить к ноябрю.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос ТАСС на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Есть поручение президента, мы над ним сейчас работаем. У нас к ноябрю месяцу будут согласованные предложения", - сказала она, отвечая на вопрос о планах по модернизации маткапитала.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, по его словам, "мера востребована, но ее эффект слабеет", поэтому нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

О маткапитале

С 2007 года на маткапитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс.