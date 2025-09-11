Александр Гладун считает, что сейчас Киев находится в беспрецедентном демографическом кризисе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Снижение темпов депопуляции на Украине может произойти только через 25-30 лет. Такое мнение высказал доктор экономических наук из Института демографии и социальных исследований украинской академии наук Александр Гладун.

"Это [снижение темпов депопуляции] может занять до 25-30 лет и больше, в зависимости от того, как будет развиваться военный конфликт", - сказал он изданию EUobserver.

По его словам, теперь Украине необходимо разработать новую стратегию, учитывая сегодняшние реалии. "В целом нам необходимо подвести условную черту под нашим прошлым и разработать социально-экономическую модель функционирования государства с населением около 30 миллионов человек", - добавил он.

Эксперт считает, что сейчас Украина находится в беспрецедентном демографическом кризисе. "Украина сталкивается с демографическими проблемами, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна", - уточнил он.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. В этой ситуации демографы считают острой необходимостью "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж украинцев. В настоящий момент в стране трое умерших приходятся на одного новорожденного.