Саперов из Севастополя посмертно наградили за разминирование Курской области

В ходе операций, в которых участвовали Сергей Иванов и Решат Медиев, были обезврежены тысячи средств поражения, сообщил губернатор республики Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Государственные награды переданы семьям севастопольских саперов - сотрудников МЧС, погибших при разминировании объектов в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В июле сотрудник МЧС России, сапер специализированного отряда по городу Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании в Курской области - во время очередного боевого выезда подорвался на вражеском снаряде. При том же инциденте пиротехник сводного пиротехнического отряда севастополец Сергей Иванов пострадал и был госпитализирован, но позднее умер в больнице.

"Сегодня передал государственные награды семьям сотрудников МЧС России Сергея Александровича Иванова и Решата Пиратовича Медиева, погибших в ходе миссии по разминированию территории Курской области. В ходе операций в Донбассе и Курской области, в которых участвовали Сергей Александрович и Решат Пиратович, были обезврежены тысячи современных средств поражения. Это означало, что на освобожденных территориях дети могут идти в школу, семьи - возвращаться в свои дома, а мирные жители - жить без страха", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что также тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны были обезврежены при участии саперов в Севастополе, в том числе бомбы весом в сотни кг.

"Их вклад в безопасность наших людей невозможно переоценить. Сергей Александрович и Решат Пиратович героически выполнили воинский долг: по первому зову Родины выдвинулись на сложный участок в Курскую область, где, к нашему общему горю, погибли во время исполнения служебных обязанностей. Для нас это невосполнимая утрата", - отметил он.

Губернатор добавил, что для вручения орденов Мужества в Севастополь прибыл директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов. Губернатор вручил медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию".