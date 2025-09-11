Это на 16% превышает показатели 2024 года, отметил глава фонда Сергей Чирков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России с начала 2025 года оказал 161 млн услуг, это на 16% превышает показатели 2024 года. Об этом сообщил ТАСС глава фонда Сергей Чирков на полях VI Форума социальных инноваций регионов.

"Социальный фонд продолжает наращивать объемы предоставления услуг гражданам. С начала 2025 года фонд оказал 161,2 млн услуг, что на 16% превышает показатели прошлого года. Если три года назад, до создания СФР, фонд оказывал 167 млн услуг в год, то в прошлом году этот показатель вырос до 280 млн. Рост составил почти 70%, что демонстрирует успешность цифровой трансформации социальной сферы", - сказал он.

По словам Чиркова, 5 лет назад фонд автоматически не назначал ни одной услуги, при этом на сегодняшний день более половины из 280 млн ежегодных услуг ведомство оказывает без заявления. Около 85 млн услуг предоставляются в онлайн-режиме в течение одной минуты с момента обращения на портале госуслуг. Кроме того, 90% решений по заявлениям принимаются досрочно, а срок обработки сокращен до 5-7 дней.

"Мы видим не только количественный рост, но и качественное изменение - снижение административной нагрузки на людей и рост доверия к системе социальной поддержки. На портале госуслуг пользователи оставили 12,29 млн оценок Фонду, из которых 10,97 млн - это высший балл "5". Средняя оценка составила 4,7 балла из 5 возможных, тогда как в соответствии со стандартом Правительственной комиссии установлено значение в 4,5 балла", - отметил Чирков.