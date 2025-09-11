Мероприятие объединит ведущих отраслевых экспертов, руководителей нефтегазовых компаний, представителей государственной власти и международных партнеров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Международный Дальневосточный энергетический форум пройдет с 25 по 26 сентября на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Открыта регистрация на Международный форум "Дальневосточный энергетический форум", который пройдет 25-26 сентября 2025 года на Сахалине на конгрессно-выставочной площадке "Сахалин-Экспо". Мероприятие соберет ведущих отраслевых экспертов, руководителей нефтегазовых компаний, представителей государственной власти и международных партнеров для выработки стратегических решений по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на форуме традиционно определяются траектории развития нефтегазовой отрасли в новых экономических условиях. Главными дискуссионными темами этого года станут практические аспекты технологической трансформации, укрепления энергетической безопасности и усиления позиций России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам технологического суверенитета, импортозамещения оборудования для шельфовых проектов, а также создания современной инфраструктуры для устойчивого развития региона.

Отмечается, что в рамках деловой программы будут проведены сессии, касающиеся цифровой трансформации ТЭК, кадров в регионе, разработки инвестиционных стратегий для работы на рынках АТР, развития международного сотрудничества в сфере СПГ и водородной энергетики и перспектив глубокой переработки углеводородов и освоения новых месторождений.