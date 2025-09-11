Артем Шейкин подчеркнул, что закон не должен пытаться угнаться за технологиями, он должен задавать рамки

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин считает, что под термином "искусственный интеллект" (ИИ) в законе должна пониматься автономная технология, способная достигать результатов, сопоставимых с результатами интеллектуальной деятельности человека, или превосходящих их.

Сенатор в рамках VI Форума социальных инноваций регионов отметил, что на ВЭФ обсуждалось несколько вариантов определения ИИ. "Я предлагаю следующее определение: ИИ - это технология, основанная на наборе методов для решения когнитивных задач, способная действовать с разной степенью автономности и достигать результатов, сопоставимых или превосходящих результаты интеллектуальной деятельности человека", - сказал он на стратегической сессии "Цифровой потенциал социальной сферы. Технологии, которые меняют жизнь".

Сенатор подчеркнул, что закон "не должен пытаться угнаться за технологиями, он должен задавать рамки". Вместо привязки к конкретным методам вроде машинного обучения следует, по его мнению, говорить в определении о "наборе методов для решения когнитивных задач".

Ключевой юридический признак ИИ, как считает сенатор, - автономность. "То, что он (ИИ - прим. ТАСС) может действовать автономно без постоянного, детального контроля человека и является источником всех правовых вызовов: ответственности, безопасности, этики", - заключил он.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 11 по 13 сентября. На мероприятии в первый день был подписан ряд соглашений между регионами, а также представлены в том числе передовые технологии в здравоохранении и инновационные решения в социальной сфере.