Проект бегового центра отвечает современным требованиям жителей и спортсменов

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Три спортивные площадки, которые также включают тренажеры для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), открыли в парке "Боева дача" Курска при поддержке банка ПСБ, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня вместе с Петром Михайловичем Фрадковым, главой Всероссийской федерации легкой атлетики, председателем ПСБ открываем новые замечательные, современные спортивные площадки на Боевке. 60 новых тренажеров, рассчитанных на все категории. Что важно: отдельная детская площадка, отдельная площадка для людей с ОВЗ", - сказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Также в ближайшее время при поддержке правительства региона, ПСБ, ВФЛА планируется завершить работы по созданию пятикилометровой трассы. Также в парке появится двухэтажный беговой центр площадью 250 кв. м. "Такой центр будет построен в Курской области первым в России. Дальше в планах федерации стоит строительство и в других регионах", - подчеркнул врио губернатора.

По словам Фрадкова, проект бегового центра отвечает современным требованиям жителей и спортсменов. "Потому что все хотят, чтобы все было функционально, комфортно, красиво. Для нас важны такие партнерские взаимоотношения с Курской областью", - отметил он.