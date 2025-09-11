В ЛНР угольщикам выплатили свыше 1 млрд рублей задолженности по зарплате

Права работников на оплату труда восстановили, сообщила старший помощник прокурора региона Елена Усачева

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. работников угольной отрасли Луганской Народной Республики по требованию прокуратуры получили задолженность по заработной плате на сумму более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева по итогам проверки министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что в подведомственных министерству пяти предприятиях угольной промышленности перед более 2 тыс. работниками образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 1 млрд рублей. <...> Благодаря вмешательству надзорного ведомства, права работников на оплату труда восстановлены, задолженность полностью погашена", - сообщила Усачева.