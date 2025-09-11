Новая площадка будет способствовать развитию местного бизнеса

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "А7", созданная банком ПСБ, до конца 2026 года построит в Курской области парк развлечений на площади более 10 га для детского и семейного отдыха. Это подразумевает соглашение, подписанное компанией "А7" и правительством области, сообщила пресс-служба ПСБ.

"В новом парке планируется разместить 25 аттракционов нового поколения, зеленые зоны отдыха, ярмарочные зоны, локации для детских мастер-классов и ресторанный дворик. Для активного времяпрепровождения будут созданы интерактивные, спортивные и детские площадки, мультифункциональный мини-стадион. Зимой в парке будет работать каток, летом - фонтан", - говорится в сообщении.

Новая площадка будет способствовать развитию местного бизнеса, что, в свою очередь, поддержит экономическое развитие области, отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Мы создаем современное и доступное общественное пространство для детей и их родителей, где они смогут общаться, отдыхать и заниматься спортом. Для "А7" этот проект не просто инвестиции в важный инфраструктурный объект региона, но и реализация принципа социально ответственного бизнеса. И мы надеемся, что парк станет центром притяжения не только для местных жителей, но и гостей города", - добавил Фрадков, чьи слова приводит пресс-служба.

В свою очередь, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что этот проект является важным шагом в развитии городской инфраструктуры, который создаст крупнейшую доступную зону отдыха для жителей области и гостей города.

"Данный проект продолжает нашу общую с ПСБ философию создания качественной среды для жизни, ярким примером которой является спортивный кластер на Боевке. Уверен, что новый парк и спортивный кластер создадут мощное общественное пространство и станут любимым местом для тысяч семей, выводя городскую среду Курска на новый уровень", - добавил Хинштейн, чьи слова приводятся в сообщении.